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Hatay'da ağır hasarlı iki binadan çıkarılan cihazlarla "sahra diyaliz merkezi" kuruldu

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde ağır hasar gören Özel Emir Diyaliz Merkezi'nin iki hizmet binasından çıkarılan cihazlarla kurulan sahra diyaliz merkezi, böbrek hastası afetzedeleri hayata bağlıyor

Hatay'da ağır hasarlı iki binadan çıkarılan cihazlarla
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AA

Özel Emir Diyaliz Merkezi'nin iki hizmet binası, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler ile 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4'lük sarsıntının etkisiyle ağır hasar aldı.

Antakya ve Defne ilçesindeki sağlık merkezlerinin sahibi Dr. İdris Emir, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören hastaları için harekete geçti.

Destekler sayesinde ağır hasarlı iki binadan diyaliz makinelerini çıkaran Emir, Maltepe Belediyesinin katkısıyla Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde sahra diyaliz merkezi kurdu.

Binalardan çıkarılan ve daha sonra satın alınan cihazlarla 25 yataklı merkeze dönüşen alan, böbrek hastası depremzedelere umut oldu.

Sahra diyaliz merkezinde, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi hastalara da bedelsiz hizmet veriliyor.

HASTALARININ HÜZÜNLÜ SÖZLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Dahiliye uzmanı Dr. İdris Emir, hayatları boyunca unutamayacaklarını bir felaketi yaşadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aile yakınlarının güvenliğini sağlayıp diyaliz merkezlerini kontrol etmeye gittiğini anlatan Emir, şöyle devam etti: "Diyaliz merkezlerine gittiğimde yıkıntılarla karşılaştım. O anda dışarıda diyalize girmek için gelen hastaları gördüm. Bir süre sonra 'Bizi diyalize almayacak mısınız?' şeklinde hüzünlü sözler ortaya çıktı. Başka birisi 'Diyalize girmezsek öleceğiz, girersek kurtulma şansımız olacak.' dedi. Böyle düşüncelerle, o deprem yıkıntılarında diyalize girmeyi bekleyen hastanın ruh halini düşünün. O anda boğazım düğümlendi. Bu hastaları kurtarmak için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündüm."

Emir, kısa sürede harekete geçerek iki diyaliz merkezindeki sağlam cihazları ağır hasarlı binalardan çıkarmaya başladıklarını belirtti.

Tüm eksikleri giderdikten sonra kurdukları sahra diyaliz merkezinin kapılarını 8 Mart'ta böbrek hastalarına açtıklarını anlatan Emir, şunları kaydetti: "Şu anda 3 seans yaparak günde 50'ye yakın hastaya bakıyoruz. Sahra diyaliz merkezimizin yan tarafında oluşturduğumuz büyük salon bitince 40 makineyi daha oraya koyacağız. Daha fazla sayıda hastaya tedavi imkanı sunma şansımız olacak. Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, şu ana kadar buraya gelip de geri çevirdiğimiz hiçbir hasta olmadı."

Emir, böbrek yetmezliği çeken hastaların diyaliz makinelerinde tedavi görmesinin hayati önem taşıdığını, hizmetlerini bu bilinçle sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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