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Hatay'da büyük dağ bülbülü kuşu görüntülendi

Hatay'da, bilimsel adı prunella collaris olan büyük dağ bülbülü kuşu görüntülendi

Hatay'da büyük dağ bülbülü kuşu görüntülendi
AA

Hatay'da, bilimsel adı "prunella collaris" olan büyük dağ bülbülü kuşu görüntülendi.

AA'nın haberine göre Türkiye'nin önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtçuoğlu, yazılı açıklamasında, kuşları kendi doğalarında görmek ve onları araştırmak için ülkenin ve dünyanın birçok yerine gittiğini belirtti.

Hatay'a da yakın zamanda gözlenen, Türkiye'de daha önce varlığı kaydedilmeyen çizgili gerdanlı kırlangıcı görmek için geldiğini ve burada başka yeni bir türle karşılaştığını kaydeden Yoğurtçuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çizgili gerdanlı kırlangıcı arama çalışmalarımız devam ederken Karamağara Sahili'ne uğramaya karar verdik. Orada deniz seviyesinden 600 metre yükseklikte dik kayalıkların olduğu bir yere geldik. Uçurumun kenarına çıktığım anda altımda 5 civarında büyük dağ bülbülü durduğunu fark ettim. Heyecanla arabaya koşup kameramı aldım. Açıkçası o an Hatay için yeni bir türü kayda aldığımı bilmiyordum ancak orada o kuşun çok nadir olabileceğini biliyordum. Birkaç kare aldıktan sonra Hatay'da yaşayan kuş gözlemcisi arkadaşım Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan'a mesaj attım ve o da 'Hatay'a yeni tür' dedi. Hataylı kuş gözlemcilerinin uzun zamandır görmeyi bekledikleri türlerden biriymiş. Amanosların zirvesi olan Mığırtepe'de bekledikleri türlerden biriymiş. Büyük dağ bülbülü Hatay'ın 374. kuş türü olarak kayıtlara girmiş oldu."

Yoğurtçuoğlu, Hatay'ın muazzam bir doğası olduğunu ifade ederek, "Hatay dünya çapında önemli kuş göçü rotası üzerinde ancak halkının ve yönetimlerin buraya daha özenle bakması gerekiyor. Kuşların dolaşması gereken yerlerin bazıları çöp içinde. Göller kuru, hayvanların konup dinlenebileceği alanlarda insanlar dolaşıyor. Ayrıca yerlerde yüzlerce fişek görüyorsunuz. Burası adının şanına yakışır bir şekilde kuşların cenneti, doğanın kalbi olarak anılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

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