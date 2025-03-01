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        Haberler Gündem Trafik Hatay'da işçi servisinin TIR'a çarpması sonucu 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Hatay'da işçi servisinin TIR'a çarpması sonucu 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Hatay'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada 6 ölü ve 8 yaralının olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:48
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        İşçi servisi TIR'a çarptı! 6 ölü, 8 yaralı
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        Hatay'da işçi servisinin TIR'a çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Antakya-Reyhanlı kara yolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen işçi servisi, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        VALİ MASATLI'DAN AÇIKLAMA

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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

        Yetkililerden bilgi alan Masatlı, gazetecilere, kaza ihbarının 15.58'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelmesiyle ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

        Masatlı, kazaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Maalesef bir işçi servisi, duran bir tıra arkadan çarparak kaza meydana geliyor ve kaza sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız ağır olmak üzere toplam 8 vatandaşımız yaralandı. Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay, buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

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