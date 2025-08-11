Habertürk
        Haberler Gündem Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor

        Giriş: 11.08.2025 - 18:09 Güncelleme: 11.08.2025 - 18:09
        Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

