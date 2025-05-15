Hatay'da sağanak ve dolu etkili oldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar da yürümekte güçlük çekti
Giriş: 15.05.2025 - 00:10 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:10
İlçede akşam etkisini gösteren sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.
Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar da yürümekte güçlük çekti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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