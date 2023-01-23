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Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da soba gazından ölüm
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Hatay'da soba gazından zehirlenen yaşlı adam öldü

Hatay Erzin'de, evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Hatay'da soba gazından ölüm
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AA

Hatay'ın Erzin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 81 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

İshali Mahallesi'nde yaşayan Cemal Tabar'ın evinden koku geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Tabar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Tabar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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