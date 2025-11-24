Hatay'da yolcu minibüsünde yangın çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 24.11.2025 - 03:52 Güncelleme: 24.11.2025 - 03:52
Kocatepe Mahallesi'nde H.K. idaresindeki minibüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları aşağı indirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.
Fotoğraf: AA
