        Haberler Gündem Hatay'da yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'da yolcu minibüsünde yangın çıktı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 03:52 Güncelleme: 24.11.2025 - 03:52
        Yolcu minibüsünde yangın çıktı
        Kocatepe Mahallesi'nde H.K. idaresindeki minibüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları aşağı indirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

        Fotoğraf: AA

