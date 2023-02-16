Suriyeliler, depremden etkilenen yakınlarını görmek için ülkelerine gidiyor



Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),(DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük kapısına gelen Suriyeliler, depremden etkilenen yakınlarını görebilmek için ülkelerine geçiş yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem aynı zamanda Suriye´de de birçok bölgede hissedildi, yıkımlara neden oldu. Başta Hatay olmak üzere birçok bölgede yaşayan Suriyeliler de ülkelerindeki yakınlarını görmek için Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Güvenlik güçlerinin de gerekli önlemi aldığı Cilvegözü´nde önce engelliler, hamile kadınlar, yaşlılar ve çocuklu ailelerin gidişi sağlanıyor.

Yanlarına aldıkları yaşam eşyalarıyla geçiş yapan Suriyelilerin birçoğu tekrar Türkiye´ye dönüş yapmayacağını söyledi. Sorunsuz bir şekilde geçişleri sağlanan Suriyeli sayısı ise bugüne kadar 1000´i geçti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2023-02-16 12:37:38



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