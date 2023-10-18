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        Hatayspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor

        Hatayspor,Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:08 Güncelleme: 18.10.2023 - 21:10
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        Hatayspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor
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        Hatayspor,Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda sürdürdü.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Ligin iki namağlup takımının karşılaşacağı maç öncesinde rakibini kanatlardan yıkmak isteyen Volkan Demirel, kanat oyuncularıyla yakından ilgilenirken, futbolcuların antrenmanlardaki hırsı dikkat çekti.

        Hatayspor, Fenerbahçe maçına kadar hazırlıklarını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda sürdürecek. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Hatay - Samim SELÇUK

        2023-10-18 21:07:46

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