Depremde yıkılan 165 yıllık kilisenin tarihi kitap oldu

HATAY'ın İskenderunilçesinde 165 yıl önce hizmete açılan ve 6 Şubat depremlerinde yıkılan İskenderun Latin Katolik Kilisesi'nin tarihi kitaplaştırıldı.

Geçen yıl İskenderun´a gelen İtalya Reggio Calabria Üniversitesi Yüksek Din Bilimleri Enstitüsü'nden Hristiyan Arkeolojisi Profesörü Enrico Tromba, 1 yıldır yaptığı araştırma sonucu elde ettiği bilgilerden yola çıkarak İskenderun Latin Katolik Kilisesi´nin kitabını yazdı. Prof. Tromba, İskenderun´a geldiğinde kilisenin tarihini araştırıp kitabını yazmak istediğini bildirdiğini, kabul görmesi üzerine çalışmalar yaptığını, 6 Şubat depreminde de İskenderun´da olduğunu söyledi.

'PEDERLER İSKENDERUN'A BÜYÜK HİZMETLER VERMİŞ'

Kilisenin 1856´da İtalyan Karmelitan cemaati pederleri tarafından inşa edilmeye başlandığını, 8 Aralık 1858 yılında da açıldığını anlatan Prof. Tromba, elde ettiği fotoğraflara da kitabında yer verdiğini söyledi. Hem Türkiye'deki hem de İtalya'daki arşivlerde araştırma yaptığını kaydeden Prof. Tromba, "Kilise 2 yılda tamamlanmış. İlk yapıldığında küçük bir kilise olarak hizmet vermiş. 1901 yılında genişletilip, son haline getirilmiş. Kahramanmaraş depremine kadar dimdik ayakta kalmış. Ancak depremde neredeyse tamamen yıkıldı. En kısa sürede tekrar eski haline getirilmesini umuyorum" dedi.

Prof. Tromba, kiliseyi inşa eden Karmelitan pederlerinin 1800´lü yıllarda, kiliseden önce İskenderun'a okul, hastane ve matbaa da kurduklarını söyledi.