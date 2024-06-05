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        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, toplu konut inşaatını inceledi

        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:50
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        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, toplu konut inşaatını inceledi
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        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarda inceleme yaptı.

        Dündar, Mağaracık Mahallesi'nde ilk etapta 424 konutun yapımının devam ettiği inşaat sahasını gezdi.

        Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Dündar, işçilere kolaylık diledi.

        Dündar, yöresel mimariye uygun inşa edilen projede, çocuk parkları ile spor ve dinlenme alanlarının yer alacağını belirtti.

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