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        Depremde ölen çocukların mezarlarına oyuncak bıraktılar

         HATAY'ınAntakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitliği'ndeki çocuk mezarlarına vatandaşlar oyuncak bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:20
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        Depremde ölen çocukların mezarlarına oyuncak bıraktılar
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         HATAY'ınAntakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitliği'ndeki çocuk mezarlarına vatandaşlar oyuncak bıraktı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yıl dönümünde vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Depremde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki Narlıca Deprem Şehitliği'ni ziyaret edenler, çocuk mezarlarına balonlar asıp, oyuncak bıraktı, dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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