Depremde ölen çocukların mezarlarına oyuncak bıraktılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yıl dönümünde vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Depremde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki Narlıca Deprem Şehitliği'ni ziyaret edenler, çocuk mezarlarına balonlar asıp, oyuncak bıraktı, dua etti.

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