HATAY'ın İskenderun ilçesinde 3 bin 500 gönüllünün katılımıyla depremzedelere 17 milyon kap sıcak yemek dağıtımı yapan, gastronominin Nobel ödüllü şefi Ebru Baybara Demir´in kurduğu Gönül Mutfağı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde 30 bin kişiye taziye yemeği dağıttı.

Türkiye'de sosyal gastronominin öncülerinden şef Ebru Baybara Demir tarafından depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacı için gönüllülerin katılımıyla kurulan Gönül Mutfağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı´nın desteğiyle Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın ardından 9 Şubat´ta Hatay´ın İskenderun ilçesindeki Muhyiddin İbni Arabi Erkek Öğrenci Yurdu´nda hizmet verdi. Aşevi, Türkiye´nin ve dünyanın dört bir yanından gelen, her meslek grubundan 3 bin 500 gönüllünün katılımı ve yapılan bağışlarla, çadır/konteyner kentlerde kalanlara 17 milyon kap sıcak yemek dağıtımı yaptı. Geçen ramazan ayında çadır kentlere 27 bin sahur paketi dağıtan gönüllüler, ilköğretim öğrencileri için de 236 bin kahvaltı paketi dağıttı. Bölgenin kavurucu sıcağıyla mücadele eden depremzedelere kayıtsız kalmayan gönüllüler, yaz boyu da soğuk su dağıtımı yaptı.

KAZANDIĞI 100 BİN EURO'YU ÇALIŞMALARA BAĞIŞLADI

Üstlendiği sosyal sorumluluk sayesinde gastronomi dünyasının Nobel´i olarak kabul edilen, 2023 Basque Culinary World Prize (Bask Dünya Aşçılık Ödülü) rekabetinde değerlendirilen 700 şefin içinden seçilerek birinci olan ve İspanya´da düzenlenen törenle 100 bin euro değerinde ödül kazanan Baybara, bu parayı da Hatay´daki çalışmalar için bağışladı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde büyük bir taziye ve anma törenine hazırlanan gönüllüler, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi´nde bulunan İbrahim Çeçen Konteyner Kenti´ndeki `Gönül Mutfağı´nda kazanlarca yemek hazırladı. Çalışmalar sırasında dualar edip duygusal anlar yaşayan gönüllüler, mutfakta ve kazan başında gözyaşlarına hakim olamadı. Depremin ilk gününden bu yana yorulmaksızın çalışan gönüllüler birbirlerine sarılarak güç verdi.

HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI, YEMEKLER DAĞITILDI

Depremde hayatını kaybedenler için İbrahim Çeçen Konteyner Kenti´nde sabah saatlerinde anma töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda vatandaş ve depremzede katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından vatandaşlara taziye yemeği dağıtıldı. Törende, bölge halkının geleneklerine göre yakılan bahurun dumanları, masadakilere gezdirildi. Çevredeki konteyner kentlerde yaşayanlara da 30 bin kişilik taziye yemeği gönderildi.

'HEP BİRLİKTE BURADA OLMAYA DEVAM EDELİM'

Şef Ebru Baybara Demir, yaşanan acının tarifi olmadığını hatırlattı. 1 yıldır bölgede yemek yaptıklarını dile getiren Demir, "Geleneklerimizde sofrada bir arada olmak, acıyı paylaşmak çok önemli. Biz de bugün dualar ettik. Gelen misafirlere onların taze yemeklerini biz yapmak istedik. 18 konteyner kente buradan gönder yemek gönderiyoruz. 30 bin kişilik yemek yapıldı. Söyleyecek çok şey var ama bir taraftan acıyı yaşarken de bir tarafta şunu yaşayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Biz çok güzel bir milletiz. Merhameti, vicdanı çok iyi bilen bir ülkeyiz. O yüzden bir yerimiz acıdığı zaman birbirimizin yaralarını sarabiliyoruz. Hep burada olmaya devam edeceğiz. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah devlete zeval vermesin. Allah böyle bir acıyı bir daha kimseye yaşatmasın. Yaşanan şeylere umutla bakmak lazım. Çünkü yaşanan şeyler acı şeylerdi ama bundan sonra hayatta kalanları, evinizde kalanları yaşatmak zorundayız. Mutlu olmak zorundayız. Umudu yaşatmak zorundayız. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Keşke o binaları yerinden kaldırabilsek, o insanları geri getirebilsek ama maalesef mümkün olmuyor, olmadığı için de bundan sonra yapmamız gerekeni yapalım. Hep birlikte burada olmaya devam edelim. Ta ki yaralar, tamamen sarılana kadar" dedi.