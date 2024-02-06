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        DEM Parti, Grup Toplantısı'nı Hatay'da yaptı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Grup Toplantısı'nı Hatay'da gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:06 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:16
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        DEM Parti, Grup Toplantısı'nı Hatay'da yaptı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Grup Toplantısı'nı Hatay'da gerçekleştirdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılı dolayısıyla DEM Parti üyeleri, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki bir derneğin toplantı salonunda bir araya geldi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, depremde hayatını kaybedenlerin acısının halen taze olduğunu ve hepsini andıklarını söyledi.

        Toplantıya, milletvekilleri ile parti temsilcileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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