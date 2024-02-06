DEM Parti, Grup Toplantısı'nı Hatay'da yaptı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Grup Toplantısı'nı Hatay'da gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılı dolayısıyla DEM Parti üyeleri, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki bir derneğin toplantı salonunda bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, depremde hayatını kaybedenlerin acısının halen taze olduğunu ve hepsini andıklarını söyledi.

Toplantıya, milletvekilleri ile parti temsilcileri de katıldı.