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        Hatay'da Narlıca Deprem Şehitleri Camisi ibadete açıldı

        Hatay'da hayırsever Hayrettin Özaltın tarafından yaptırılan Narlıca Deprem Şehitleri Camisi törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:38
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        Hatay'da Narlıca Deprem Şehitleri Camisi ibadete açıldı
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        Hatay'da hayırsever Hayrettin Özaltın tarafından yaptırılan Narlıca Deprem Şehitleri Camisi törenle ibadete açıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, törende yaptığı konuşmada, merkez Antakya ilçesinde Narlıca Deprem Mezarlığı içerisinde çelik konstrüksiyon​​​​​​​ olarak inşa edilen caminin hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından caminin açılış kurdelesi kesildi, daha sonra katılımcılar camiyi gezdi.

        Törene, Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıktı Dağ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, İl Müftüsü Mevlüt Topçu ile kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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