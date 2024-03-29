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        Hatay'da depremde hasar gören tarihi yapılardan ilki hizmete açıldı

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan Hatay'da, kısmen yıkılan Hünkar Mescidi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:02 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:05
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        Hatay'da depremde hasar gören tarihi yapılardan ilki hizmete açıldı
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan Hatay’da, kısmen yıkılan Hünkar Mescidi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete açıldı. Mescidin, depremden sonra restorasyonu biten ilk eser olduğu bildirildi.

        Hatay’ın merkez Antakya ilçesindeki tarihi Hünkar Mescidi'nin büyük kısmı, 6 Şubat depremlerinde yıkılıp, kullanılamaz hale geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Hatay Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu restorasyonu ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan mescit, bugün cuma namazıyla hizmete açıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, açılışın, var olan ümit ışığını daha da güçlendirdiğini belirtti. Hünkar Mescidi'nin tarihi hakkında bilgi veren Vali Masatlı, "Burası 1864 yılında Hünkar Ağa tarafından yapılmış bir mescit. Daha sonra küçük bir deprem geçirmiş 1872 yılında ama onda herhangi bir önemli hasar almamış, günümüze kadar da varlığını korumuş. 6 Şubat depremiyle beraber orta hasar oluştu. Orta hasar ile Vakıflar Genel Müdürlüğümüz hemen burayla ilgili çalışma başlattı. Güçlendirme ve taş temizliği yapıldı. Çatının onarımı, içerideki bütün aksamın hemen hemen tamamı aslında uygun bir şekilde yenilendi. Bugün itibarıyla da ibadete açtık. Bu bizim için mutluluk verici bir durumdur. Biz şehrimizi yeniden eskisinden daha özgün, eskisinden daha sağlam, eskisinden daha güzel ihya, inşa ve imar çalışmasına devam edeceğiz" diye konuştu.

        DEPREMDEN SONRA RESTORASYONU BİTEN İLK ESER

        Vakıflar Hatay Bölge Müdür Vekili Osman Güneren ise Hünkar Mescidi'nin restorasyonu biten ilk eser olduğunu söyledi. Antakya Kurtuluş Caddesi'nde 30 tarihi eserin restorasyonunun devam ettiğini belirten Güneren, "Sarımiye Cami de bayramla birlikte açılmış olacak. Programımıza göre 2024 yılı içerisinde 10-12 eser tekrar ihya edilmiş, ibadet ve ziyarete açılmış olacak. 2025 yılı içerisinde de sorumluluğu Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait eserlerimizin tamamının restorasyon çalışmalarını bitirmiş olmayı planlıyoruz. Böylece hepsini ibadet ve ziyarete açacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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