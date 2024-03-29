Hatay'da depremde hasar gören tarihi yapılardan ilki hizmete açıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan Hatay’da, kısmen yıkılan Hünkar Mescidi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete açıldı. Mescidin, depremden sonra restorasyonu biten ilk eser olduğu bildirildi.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesindeki tarihi Hünkar Mescidi'nin büyük kısmı, 6 Şubat depremlerinde yıkılıp, kullanılamaz hale geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Hatay Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu restorasyonu ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan mescit, bugün cuma namazıyla hizmete açıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, açılışın, var olan ümit ışığını daha da güçlendirdiğini belirtti. Hünkar Mescidi'nin tarihi hakkında bilgi veren Vali Masatlı, "Burası 1864 yılında Hünkar Ağa tarafından yapılmış bir mescit. Daha sonra küçük bir deprem geçirmiş 1872 yılında ama onda herhangi bir önemli hasar almamış, günümüze kadar da varlığını korumuş. 6 Şubat depremiyle beraber orta hasar oluştu. Orta hasar ile Vakıflar Genel Müdürlüğümüz hemen burayla ilgili çalışma başlattı. Güçlendirme ve taş temizliği yapıldı. Çatının onarımı, içerideki bütün aksamın hemen hemen tamamı aslında uygun bir şekilde yenilendi. Bugün itibarıyla da ibadete açtık. Bu bizim için mutluluk verici bir durumdur. Biz şehrimizi yeniden eskisinden daha özgün, eskisinden daha sağlam, eskisinden daha güzel ihya, inşa ve imar çalışmasına devam edeceğiz" diye konuştu.