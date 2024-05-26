Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı

HATAY'dagece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sokak ve caddeler su altında kalırken, mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Hatay'da, gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Antakya ve Defne ilçelerinde yollar su altında kaldı. Su basan konteynerlerdeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arsuz-Çevlik arasındaki yolda çökme meydana gelirken, Tarihi Uzun Çarşı'da su baskını oluştu. AFAD ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de sahaya inerek çalışma başlattı. Kamu kurumlarına ait 292 araç ve 697 personel, olumsuzluklara müdahale etti. Bulundukları yerde mahsur kalan 70 kişi, görevliler tarafından kurtarıldı. Sağanak sabah saatlerinde etkisi yitirirken, sokak ve caddelerdeki su tahliye edildi. Bazı bölgelerde ise tahliyenin sürdüğü bildirildi.