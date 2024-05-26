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        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı

        HATAY'dagece saatlerinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:40
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        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı
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        HATAY'dagece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sokak ve caddeler su altında kalırken, mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Hatay'da, gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Antakya ve Defne ilçelerinde yollar su altında kaldı. Su basan konteynerlerdeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arsuz-Çevlik arasındaki yolda çökme meydana gelirken, Tarihi Uzun Çarşı'da su baskını oluştu. AFAD ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de sahaya inerek çalışma başlattı. Kamu kurumlarına ait 292 araç ve 697 personel, olumsuzluklara müdahale etti. Bulundukları yerde mahsur kalan 70 kişi, görevliler tarafından kurtarıldı. Sağanak sabah saatlerinde etkisi yitirirken, sokak ve caddelerdeki su tahliye edildi. Bazı bölgelerde ise tahliyenin sürdüğü bildirildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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