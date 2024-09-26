Bakan Kurum, Hatay'da (2)

'2025SONUNDA 452 BİN KONUT VE İŞ YERİNİ TESLİM EDECEĞİZ'

Hatay Valiliği'nde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde inşa edilen deprem konutlarını inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın açıklaması yaptı. Tamamlanan konutların etaplar halinde vatandaşlara teslim edildiğini belirten Kurum, "Şu an 11 ilde 174 ayrı alanda ve 4 bin 333 köyümüzde, bu şantiyelerde çalışan 153 bin işçi, emekçi kardeşimizle birlikte bu mücadeleyi canla başla veriyoruz. Şu anda tüm bölgede ihalesi tamamlanan konut sayımız 322 bine ulaşmıştır. Söz verdiğimiz gibi eylül ayı içinde 100 bininci konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik ve bu mutluluğu hep birlikte yaşadık. Hamdolsun konut teslim sayımız 101 bin 254'e ulaşmıştır. İnşallah daha önce de ifade ettiğimiz gibi yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 sonuna geldiğimizde de 452 bin konut ve iş yerimizi 11 ilimizde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 2025 yılı bitmeden, yeni, güvenli evine girmeyen hiçbir vatandaşımız, kardeşimiz inşallah kalmayacak'' dedi.

HATAY'IN 9 İLÇESİNE 16 BİN YENİ KONUT 2,5 ayda 11 ilde 49 bin 26 yeni konut ve iş yerinin yapımına başlandığını kaydeden Bakan Kurum, “2,5 ay gibi kısa bir sürede Hatay'ın 9 ilçesinde toplamda 16 bin yeni konutun yapımını başlatmış olduk. Hatay'ımızda şu ana kadar 18 bin 404 konutu vatandaşlarımıza, depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Samandağ, Kırıkhan ve Reyhanlı'da devam eden 140 bin konutumuzu, iş yerimizi inşallah 2025 yılı sonuna kadar Hataylı hemşehrilerimize teslim edip bu alanlardaki mutluluğu da hep birlikte görmüş olacağız. Sahil bandında İskenderun ile Hatay'ı, o kardeşliği daha da pekiştirecek bir sosyal proje yapacağımızı müjdelemiştik. İskenderun Sahil Projesi bitme aşamasına geldi. İnşallah kasım ayı içinde çevre, doğa koruma projemizi de İskenderun'a, Hatay'ımıza armağan etmiş olacağız'' diye konuştu.