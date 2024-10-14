Çöken balkonun altında kalan baba ile oğlu toprağa verildi
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde depremde ağır hasar gören 2 katlı evlerinin balkonun çökmesi sonucu hayatını kaybeden İlyas Çardak (67) ile oğlu Umut Çardak (37) toprağa verildi.
HATAY’ın Dörtyol ilçesinde depremde ağır hasar gören 2 katlı evlerinin balkonun çökmesi sonucu hayatını kaybeden İlyas Çardak (67) ile oğlu Umut Çardak (37) toprağa verildi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Dörtyol’un Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas ile oğlu Umut Çardak, 6 Şubat 2023’teki depremlerde ağır hasar gören evlerinin kapı, pencere gibi malzemelerini söküp, içerideki eşyaları da boşaltmak istedi. Baba ve oğlu eşya taşırken, bu sırada balkon üstlerine çöktü. İlyas ve umut Çardak’ın moloz yığının altında kaldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan İlyas ve Umut Çardak, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri, Kuzulucu Mahallesi’ne götürülerek, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıkım ve tahliye kararı verilen binalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.
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