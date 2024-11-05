Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da 'sahte' araç parçası operasyonu; 5 gözaltı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde yapılan baskında çeşitli markalara ait ürünlerin görünümünde, sahte 22 bin adet hava, yağ ve motor filtresi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 18:46 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da 'sahte' araç parçası operasyonu; 5 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde yapılan baskında çeşitli markalara ait ürünlerin görünümünde, sahte 22 bin adet hava, yağ ve motor filtresi ele geçirildi. Yaklaşık 52 milyon TL tutarında mali kaybın önlendiği olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı adreslerde, çeşitli markalara ait ürünlerin görünümünde sahte araç filtresi üretildiği bilgisini aldı. Ekipler, vergi uzmanları ve SGK denetmenlerinin katılımıyla, belirlenen 6 adrese baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 22 bin adet üretmeye ve satmaya yetkili olunmayan çeşitli marka hava, yağ, motor filtreleri ile malzemeler ele geçirildi. '6769 Fikri Sinai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçu' kapsamında malzemelere el konularak yediemin deposuna teslim edildi. Ayrıca, iş yerlerinde sigortasız çalıştırılan 43 kişi hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. 

        Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu, ürünlerin faturasız ve kayıt dışı olması nedeniyle 20 milyon TL kamu zararının önlendiği, sigortasız çalıştırılan 43 işçi için iş yeri sahiplerine 2 milyon TL cezai işlem uygulanacağı ve toplamda 52 milyon TL tutarında mali kaybın önlendiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Silahlı kavgada iki kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
        Silahlı kavgada iki kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"

        Benzer Haberler

        Depremzede karateci, Balkan Şampiyonası'nda madalya hedefliyor
        Depremzede karateci, Balkan Şampiyonası'nda madalya hedefliyor
        Hatay'da düzenlenen Cumhuriyet konserinde Sinan Akçıl sahneye çıktı
        Hatay'da düzenlenen Cumhuriyet konserinde Sinan Akçıl sahneye çıktı
        Hatay'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Hatay'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        "Nurgül usta" eşinden öğrendiği klima tamirciliğinde usta öğretici oldu
        "Nurgül usta" eşinden öğrendiği klima tamirciliğinde usta öğretici oldu
        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Oğullarının organlarını bağışlayan aile, başka kişilerin acılarının dinmesi...
        Oğullarının organlarını bağışlayan aile, başka kişilerin acılarının dinmesi...