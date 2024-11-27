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        Toroslar EDAŞ, ilk 9 ayda Hatay'da 30 bin kilometreden fazla hat uzunluğu yeniledi

        TOROSLAR EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Hatay'da hizmet verdiği 10 bin 675 trafo ve 30 bin 66 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:50
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        Toroslar EDAŞ, ilk 9 ayda Hatay'da 30 bin kilometreden fazla hat uzunluğu yeniledi
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        TOROSLAR EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Hatay’da hizmet verdiği 10 bin 675 trafo ve 30 bin 66 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptığını duyurdu. Şirket, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için de attığı adımlara devam ettiğini bildirdi.

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Hatay’da yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir ilçelerinde toplamda 12 bin 325 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 6 pano, 73 trafo ve 247 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1471 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

        Şirket, 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 718 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 544 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 6 bin 323 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 344 yeni elektrik panosu ve 150 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

        DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ HIZLANDI

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri 2024 yılının ilk 9 ayında verimliliği artırmak amacıyla Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni projelerini yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle geliştirdi.

        Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümü ağırlık veren şirket, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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