Toroslar EDAŞ, ilk 9 ayda Hatay'da 30 bin kilometreden fazla hat uzunluğu yeniledi

TOROSLAR EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Hatay’da hizmet verdiği 10 bin 675 trafo ve 30 bin 66 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptığını duyurdu. Şirket, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için de attığı adımlara devam ettiğini bildirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Hatay’da yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir ilçelerinde toplamda 12 bin 325 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 6 pano, 73 trafo ve 247 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1471 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.