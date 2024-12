Müsavat Dervişoğlu: Mücbir sebepten kaynaklı ertelemeleri asgari 3 yıl olarak belirlesinler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaret ettiği deprem bölgesi Hatay'da, "Mücbir sebep halinde 13 aylık dönem aralık ayının başında bitti. Buradan hükümete çağrımdır. Yani her 3 ayda bir ya da her 6 ayda bir felakete uğramış insanları kendilerine minnet duymaya mecbur bırakmasınlar. Mücbir sebepten kaynaklı ertelemeleri de asgari 3 yıl olarak belirlesinler” dedi.

'ESNAFIMIZ BORÇLARININ SİLİNMESİNİ İSTİYOR'

Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nde esnaf temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Mücbir sebep halinde 13 aylık dönem Aralık ayının başında bitti. Buradan hükümete çağrımdır. Yani her 3 ayda bir ya da her 6 ayda bir felakete uğramış insanları kendilerine minnet duymaya mecbur bırakmasınlar. Mücbir sebepten kaynaklı ertelemeleri de asgari 3 yıl olarak belirlesinler. Esnafımızın da talebi bu. Ayrıca istihdamın artırılması için bölgeye yeni yatırımların gerçekleşmesi lazım. Bunun için de teşviklere ihtiyaç var. Esnaf Odaları Birliği'nde yapmış olduğumuz toplantıda milletvekilimiz de ifade ettiler. Bölgenin paraya ihtiyacı var. Devletin bu bölgeye el uzatmasına ihtiyacı var. Burada tespit ettiğimiz sorunları hem hükümete ileteceğiz hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) dile getireceğiz. Bunlar büyük meseleler değildir. Aslında kolay meselelerdir. Esnafımız borçlarının silinmesini istiyor. SGK borçlarının, vergi borçlarının ve Bağ-Kur borçlarının. Bunların vadeye yayılarak esnafın başının üzerinde demokrasi kılıcı gibi sallanmasından vazgeçilmesini talep ediyoruz. Zira yani adamın dükkanı kalmamış, dükkanı yıkılmış, konteynerde hizmet vermeye çalışıyor. Siz de ondan devlet olarak borçlarını nasıl tahsil edeceğinizin hesabına düşmüşsünüz. Buralar büyük çarşılar, güzel çarşılardı. Şimdi Hatay’ın konteyner çarşıları var. Bu bölge hem büyük bir mal kaybı yaşadı. Hem de çok büyük bir can kaybı yaşadı. Esnafın da Hataylının da yüreği yanıyor aslına bakarsanız. Can kaybının yaşandığı, böylesine büyük mal kaybının yaşandığı yerde devlet vergi kaybetmiş olsa ne olur. Dolayısıyla kalemi çıkarıyorlar, bu kalemle her türlü imzayı atıyorlar. Bir gün de memleketin yararına, bir gün de Hataylının yararına bir karara imza atsınlar ve bu bölge esnafının birikmiş, ileride kendisine ödemek noktasında zorlanacağı borçlarını silsinler."