Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu (3)
ZEYTİNDALISINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER BAŞLADIHatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı'nın da açılması ile aileleri ve eşyalarıyla sınıra gelen Suriyeliler, işlemlerini tamamlayıp, ülkelerine geçiş yaptı.
ZEYTİNDALISINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER BAŞLADI
Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı'nın da açılması ile aileleri ve eşyalarıyla sınıra gelen Suriyeliler, işlemlerini tamamlayıp, ülkelerine geçiş yaptı. Eşiyle birlikte Suriye'nin Hama kentine dönen Beşer Erdahi, "13 yıldır Türkiye'deyim. Şimdi savaş bitti, Suriye daha güzel. Çok mutluyuz. Türkiye'ye her şey için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
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