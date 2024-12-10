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        Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu (3)

        ZEYTİNDALISINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER BAŞLADIHatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı'nın da açılması ile aileleri ve eşyalarıyla sınıra gelen Suriyeliler, işlemlerini tamamlayıp, ülkelerine geçiş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:50
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        Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu (3)
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        ZEYTİNDALISINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER BAŞLADI

        Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı'nın da açılması ile aileleri ve eşyalarıyla sınıra gelen Suriyeliler, işlemlerini tamamlayıp, ülkelerine geçiş yaptı. Eşiyle birlikte Suriye'nin Hama kentine dönen Beşer Erdahi, "13 yıldır Türkiye'deyim. Şimdi savaş bitti, Suriye daha güzel. Çok mutluyuz. Türkiye'ye her şey için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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