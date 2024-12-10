Suriyeliler Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan da ülkelerine dönüyor
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan da geçişleri sürüyor.
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan da geçişleri sürüyor.
İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki Cilvegözü ve Yayladağı ile Kilis'teki Öncüpınar'ın yanı sıra Zeytindalı Sınır Kapısı'nı da kullanıyor.
Kumlu ilçesindeki sınır kapısına valizleriyle gelen Suriyeliler, gümrük işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.
Suriye'ye gidenlerden Beşar Eldabid, gazetecilere, savaşın başından bu yana Türkiye'de olduklarını söyledi.
Yaklaşık 13 yılın ardından memleketi Hama'ya gitmek üzere yola koyulduklarını belirten Eldabid, "Ülkemiz çok güzel, savaş da bitti, artık gidiyoruz." dedi.
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