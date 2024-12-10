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        Suriyeliler Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan da ülkelerine dönüyor

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan da geçişleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:05
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        Suriyeliler Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan da ülkelerine dönüyor
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        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan da geçişleri sürüyor.

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki Cilvegözü ve Yayladağı ile Kilis'teki Öncüpınar'ın yanı sıra Zeytindalı Sınır Kapısı'nı da kullanıyor.

        Kumlu ilçesindeki sınır kapısına valizleriyle gelen Suriyeliler, gümrük işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.

        Suriye'ye gidenlerden Beşar Eldabid, gazetecilere, savaşın başından bu yana Türkiye'de olduklarını söyledi.

        Yaklaşık 13 yılın ardından memleketi Hama'ya gitmek üzere yola koyulduklarını belirten Eldabid, "Ülkemiz çok güzel, savaş da bitti, artık gidiyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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