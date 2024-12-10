Suriyeliler Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan da ülkelerine dönüyor

Yaklaşık 13 yılın ardından memleketi Hama'ya gitmek üzere yola koyulduklarını belirten Eldabid, "Ülkemiz çok güzel, savaş da bitti, artık gidiyoruz." dedi.

Suriye'ye gidenlerden Beşar Eldabid, gazetecilere, savaşın başından bu yana Türkiye'de olduklarını söyledi.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki Cilvegözü ve Yayladağı ile Kilis'teki Öncüpınar'ın yanı sıra Zeytindalı Sınır Kapısı'nı da kullanıyor.

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