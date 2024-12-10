Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Yayladağı Sınır Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

        Ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyelilerin geçişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yayladağı Sınır Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyelilerin geçişleri devam ediyor.

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Yayladağı ilçesindeki sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.

        Sınır kapısı yakınında konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracı, Suriyelilerin çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

        Buradaki görevlilerce yürütülen kayıt işlemlerinin ardından Suriyeliler, Yayladağı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yapıyor.

        Suriyelilerden Muhammet Almaki, AA muhabirine, ailesinin yanına memleketi Lazkiye'ye gideceğini söyledi.

        Yaklaşık 13 yıl sonra doğduğu topraklara dönecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Almaki, "Dönüyorum Allah'a Şükür. Bayırbucak Türkmeniyim. Duygularımı anlatamam, o kadar mutluyum ki şu an sanki annemi kaybedip, yıllar sonra bulmuş gibi hissediyorum. Tüm akrabalarım şu an Suriye'de yaşıyor." diye konuştu.

        Yazen Hidro da 10 yıl sonra vatan topraklarına gidebileceği için mutlu olduğunu ifade etti.

        Şadi Mahmut ise savaşın bitmesiyle ülkesine dönmeye karar verdiğini belirterek, "Allah sizden razı olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!

        Benzer Haberler

        Yayladağı Hudut Kapısı'ndan da geçişler başladı
        Yayladağı Hudut Kapısı'ndan da geçişler başladı
        Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturd...
        Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturd...
        Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi
        Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi
        Ülkelerine dönen Suriyeliler için Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı da açıl...
        Ülkelerine dönen Suriyeliler için Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı da açıl...
        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
        Hatay'da depremzede çocuklar 8 branştaki spor kurslarıyla geleceğe hazırlan...
        Hatay'da depremzede çocuklar 8 branştaki spor kurslarıyla geleceğe hazırlan...