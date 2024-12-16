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        Hatay'da doğal gazdan zehirlenen baba taburcu oldu; eşi ile 3 çocuğunun cenazesine katıldı

        HATAY'ınİskenderun ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Emrah Kökçü (43), tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:37 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:40
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        Hatay'da doğal gazdan zehirlenen baba taburcu oldu; eşi ile 3 çocuğunun cenazesine katıldı
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        HATAY'ınİskenderun ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Emrah Kökçü (43), tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesinin isteğiyle bekletilen cenazeler, bugün Kökçü'nün de katıldığı namazın ardından toprağa verildi.

        Olay, 12 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında Cebike Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce yapımı tamamlanan, G11 Blok'un 2'nci katındaki dairedeki Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kapıyı açan olmayınca eve giren ekipler, fabrika işçisi Emrah, eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü'yü (5) baygın halde buldu. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aileden, Kader Kökçü ile çocukları İsmail Ege, Yiğit Efe ve Elif Bilge Kökçü, hayatını kaybetti. Ekipler, gaz kaçağı şüphesiyle dairede incelemelerde bulunup, önlem aldı. Hastanede tedavisi süren Emrah Kökçü'nün durumu iyiye giderken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron firma çalışanı Mustafa Sağıroğlu ile inşaat şantiye mühendisi Mehmet Ali Akyüz 'Görevi ihmal' suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli serbest bırakıldı.

        AYAKTA GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

        Emrah Kökçü'nün iyileşmesini bekleyen aile yakınları, anne ve çocuklarının cenazelerini otopsinin ardından bir süre morgda tuttu. Tedavisi tamamlanan Emrah Kökçü, bugün taburcu edildi. Çankaya Asri Mezarlık'taki cenazeye Emrah Kökçü'nün yanı sıra Kaymakam Muhammet Önder, ilçe protokolü ve aile yakınları katıldı. Cenazede gözyaşı döken Kökçü, güçlükle ayakta durabildi. Kader Kökçü ile çocukları İsmail Ege, Yiğit Efe ve Elif Bilge Kökçü, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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