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        Esad'ın zulmüne karşı çıkan Suriyeli albay, Sednaya Cezaevi'nde biri subay oğlu, 9 yakınını kaybetti

        SURİYE'de rejimin ordusunda görev yaparken Esad'ın zulmüne karşı çıktıkları için üsteğmen oğlu ve general kuzeninin de aralarında bulunduğu 9 yakınını kaybeden Albay Muhsin El Abit (58), "Suriye'deki evim harabe halde.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:05
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        Esad'ın zulmüne karşı çıkan Suriyeli albay, Sednaya Cezaevi'nde biri subay oğlu, 9 yakınını kaybetti
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        SURİYE’de rejimin ordusunda görev yaparken Esad’ın zulmüne karşı çıktıkları için üsteğmen oğlu ve general kuzeninin de aralarında bulunduğu 9 yakınını kaybeden Albay Muhsin El Abit (58), "Suriye'deki evim harabe halde. Evimi yeniden inşa edip, yaşanabilir hale getirdikten sonra ben de ailemi alıp gideceğim. Yeni ve özgür Suriye’de halkımın yanında onlara hizmet için çalışacağım" dedi.

        Suriye'de rejimin ordusunda uçak mühendisi olarak görev yapan Albay Muhsin El Abit, 2011 yılında başlayan iç savaşta Esad'ın halkına zulmetmesi üzerine görevinden ayrıldı. Orduda üsteğmen olarak görev yapan oğlu Rahal El Abit (38) de emirlere itaat etmeyip, halkını öldürmediği için 2014 yılında tutuklanıp konulduğu Sednaya Cezaevi’nde bir yıl sonra öldürüldü. Yaşananlara dayanamayan Muhsin El Abit, 2016 yılında kaçarak Türkiye'ye sığınıp, Hatay'a yerleşti. Muhsin El Abit, general kuzeni Novvef El Muhammed'in de birçok subay gibi zulme karşı ordudan ayrıldığını ancak o ve onun 3 oğlunun da aralarında bulunduğu 8 yakınının daha tutuklanıp işkenceyle öldürüldüğü haberini aldı. Muhsin El Abit, Esad rejiminin devrilmesini buruk bir sevinçle karşıladığını söyledi.

        'TÜRKİYE'YE SADAKATLE BAĞLIYIZ'

        Humuslu olduğunu ve Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması nedeniyle artık dönmeyi düşündüğünü anlatan El Abit, “Ancak Suriye'deki evim harabe halde. Evimi yeniden inşa edip, yaşanabilir hale getirdikten sonra ben de ailemi alıp gideceğim. Yeni ve özgür Suriye’de halkımın yanında onlara hizmet için çalışacağım. 9 yıldan bu yana Türkiye’deyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türk milletine çok teşekkürler. Bize fazlasıyla tahammül ettiler, bizleri en iyi şekilde ağırladılar. Türkiye’ye sadakatle bağlıyız. Türkiye ve Suriye arasında daha güzel gelişmeler olacak ve biz yine Suriye’de ama bu defa özgür Suriye’de yaşamaya devam edeceğiz.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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