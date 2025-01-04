Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Bakan Bolat: 40 bin Suriyeli ülkesine döndü (2)

        BAKANBOLAT, YAYLADAĞI GÜMRÜK KAPISI'NDATicaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da Cilvegözü ve Zeytindalı gümrük kapılarında yaptığı incelemelerin ardından Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Gümrük Kapısı'na geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 04.01.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bolat: 40 bin Suriyeli ülkesine döndü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAKANBOLAT, YAYLADAĞI GÜMRÜK KAPISI'NDA

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da Cilvegözü ve Zeytindalı gümrük kapılarında yaptığı incelemelerin ardından Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Gümrük Kapısı'na geçti. Bakan Bolat, burada yaptığı açıklamada, Yayladağı Gümrük Kapısı'nın harap bir halde olduğunu ancak yapılan çalışmalarla geçişlerin yapıldığı bir gümrük müdürlüğü haline geldiğini söyledi.

        'YAYLADAĞI DA SURİYE'YE AÇILAN ÜÇÜNCÜ TİCARET KAPIMIZ OLACAKTIR'

        Yayladağı'ndan da yoğun dönüşlerin olduğunu belirten Bakan Bolat, "Yayladağı Gümrük Kapısı'nın onarılması ve genişletilmesiyle çalışmalar projelendirilmişti. 8 Aralık'tan sonra çok hızla onarım ve bakım çalışmasıyla çalışır hale getirildi. Öncelikle olarak yolcu girişine açıldı. Artık buradan yoğun bir şekilde geri dönüşler var. Amacımız, gümrük tesislerini daha iyi hale getirip, ticari geçişlere açmaktır. Hem yolcu ve de ticari mal geçişleri önümüzde süreçte hızlı bir şekilde başlayacaktır. Bunun için Yayladağı Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesi ve genişletilmesi gerekmektedir. Altyapı ve inşaat çalışmalarını bitirdikten sonra hızlı bir şekilde Yayladağı da Suriye'ye açılan üçüncü ticareti kapımız açık olacaktır. Önümüzdeki günlerde Yayladağı Sınır Kapısı'nda çok haraketlilik olacaktır. Türkiye ile Suriye arasına Bayırbucak Türkmenleri, Türkmendağı daha aşağıda Lazkiye'ye, Tartus'a ulaşan çok önemli ulaşım ağı haline gelecektir. Hep birlikte çalışacağız. Suriye'nin yeniden imarı, yatırımlarla ve karşılıklı ticaretin çok daha yüksek rakamlara ulaşması ve Suriye ekonomisinin güçlenmesi, gelişmesiyle beraber Türkiye ile Suriye ekonomik alanda çok daha iyi iş birliği yapacaktır. Bunun için hükümetimiz olarak, Ticaret Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Ve icraatlar kendini göstermeye başladı. Burası, harap bir haldeydi şimdi geçişlerin yapıldığı bir gümrük kapısı haline geldi" diye konuştu. Bakan Bolat, ziyaretin ardından Hatay'a geçip, bir dizi toplantıya katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!
        Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zeytindalı ve Yayladağı sınır kapılarını ziyaret...
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zeytindalı ve Yayladağı sınır kapılarını ziyaret...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Samandağ'da badminton il seçmeleri yapıldı
        Samandağ'da badminton il seçmeleri yapıldı
        Bakan Bolat: 40 bin Suriyeli ülkesine döndü
        Bakan Bolat: 40 bin Suriyeli ülkesine döndü
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda konuştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda konuştu:
        Ülkesine giden Suriyeli 12 yaşındaki Rimes: Arkadaşlarımdan ayrıldığım için...
        Ülkesine giden Suriyeli 12 yaşındaki Rimes: Arkadaşlarımdan ayrıldığım için...