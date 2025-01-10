Samandağ'daki sazlık yangını söndürüldü

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Eriklikuyu ve Uzunbağ mahalleleri kırsalındaki sazlıkta yangın çıktı. Sazlıkta başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Bölgenin sarp olması nedeniyle itfaiyenin güçlükle müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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