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        Samandağ'daki sazlık yangını söndürüldü

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde kırsal alanda çıkan sazlık yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 22:40 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:45
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        Samandağ'daki sazlık yangını söndürüldü
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde kırsal alanda çıkan sazlık yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Eriklikuyu ve Uzunbağ mahalleleri kırsalındaki sazlıkta yangın çıktı. Sazlıkta başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Bölgenin sarp olması nedeniyle itfaiyenin güçlükle müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

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