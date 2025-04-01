Yolcu otomobilin tavanında içki içti, sürücü de alkollü çıktı

Hatay-İskenderun kara yolunda bir kişinin, 07 NUY 70 plakalı otomobilin açılır camından çıkıp tavanında içki içerek yolculuk yaptığını görenler, durumu cep telefonuyla görüntüledi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, uygulama noktasında araca 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymayıp kaçmasıyla takip başlatan polis, Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi'nde aracı durdurdu. Otomobil sürücüsü Ç.Ç.'nin 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Ç.Ç.'ye 21 bin 694 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu. Tavanda içki içerek yolculuk yapan şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.