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        Özel gereksinimli oğlu için okula başladı, kızıyla birlikte mezun oldu

        –HATAY'daev kadını Meryem Güraslan (35), özel gereksinimli oğlu Fatih'i (9) daha iyi anlayabilmek için 4 yıl önce başladığı çocuk gelişimi bölümünü birincilikle bitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:50 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:50
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        Özel gereksinimli oğlu için okula başladı, kızıyla birlikte mezun oldu
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        –HATAY'daev kadını Meryem Güraslan (35), özel gereksinimli oğlu Fatih'i (9) daha iyi anlayabilmek için 4 yıl önce başladığı çocuk gelişimi bölümünü birincilikle bitirdi. Meryem Güraslan, aynı zamanda başka bir liseden mezun olan kızı Merve (18) ile birlikte kep atma heyecanı yaşadı.

        Antakya ilçesinde yaşayan ev kadını Meryem Güraslan, 3 çocuğundan en küçüğü olan özel gereksinimli oğlu Fatih'i daha iyi anlayabilmek ve gelişimine katkı sunabilmek için 4 yıl önce Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açık öğretim eğitim verdiği çocuk gelişimi bölümüne kayıt yaptırdı. Eğitimini başarıyla tamamlayan Güraslan, bölüm birincisi olarak mezun oldu. Bu süreçte kızı Merve Güraslan da Yüksel Kemal Behzetoğlu Anadolu Lisesi'ndeki eğitimini tamamlandı. Kızı ile aynı yıl mezun olmanın sevincini yaşayan Meryem Güraslan, diplomasını okul müdür yardımcısının elinden aldı. İki farklı okuldan mezun olan anne-kız, kep atma törenlerinin ardından birlikte poz verdi.

        'KOLAY OLMADI AMA VAZGEÇMEDİM'

        Meryem Güraslan, "Özel gereksinimli bir çocuğum var. Onunla daha iyi iletişim kurmak, onun ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için bu bölümü okumaya karar verdim. Kolay olmadı ama vazgeçmedim. Hem annelik hem öğrencilik görevini bir arada yürüttüm. Bugünse kızımla aynı dönemde mezun olmanın gururunu yaşıyorum. Bu duyguyu tarif etmekte zorlanıyorum. Birinci olmayı beklemiyordum. Ödül töreninde adım okunduğu anda heyecanınım bir kat daha arttı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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