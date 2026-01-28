Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Hatay'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, "Hatay'da doğruyu zamanında görüp uygulayacak bir iradeye ihtiyacımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 22:19 Güncelleme: 28.01.2026 - 22:19
        Tamaylıgil, partisinin Defne İlçe Başkanlığında yaptığı basın toplantısında, Hatay'ın kadim bir şehir olduğunu söyledi.

        Hatay'ın, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilendiğini hatırlatan Tamaylıgil, partililerle kentte temas ve incelemelerde bulunduklarını belirtti.

        Tamaylıgil, hazırlayacakları raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Hatay'da doğruyu zamanında görüp uygulayacak bir iradeye ihtiyacımız var. Geç kalmayalım. Gecikmiş olmak önemli sıkıntıları hazırlamış durumda. Doğru görmek, Hatay'ı bir bütün olarak tahlil etmek ve bugün özellikle 5 ilçemizde ortaya çıkan faturayı doğru tespit edip çözümü de adalet içinde ve gerçek ekonomik verilerle değerlendirmek gerek."

        CHP Parti Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 Şubat'ta Hatay'da olacağını söyledi.

        Özel'in ziyareti öncesinde veri toplayıp rapor hazırlamak için kente geldiklerini dile getiren Nazlıaka, "Hataylıların derdini, derdimiz edinmeyi ve özellikle 6 Şubat depreminden sonra yaşananları bölgedeki yurttaşlarımızla bir arada olarak kamuoyunun gündemine taşımayı çok önemsiyoruz." dedi.

        Toplantıya CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

