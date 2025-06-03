Toroslar EDAŞ, Hatay'da enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu
KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Hatay'da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.
KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Hatay’da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.
Toroslar EDAŞ, Hatay’da hizmet verdiği 10.831 trafo ve 30.764 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.
Şirket, Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplamda 9.656 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 172 trafo ve 112 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 999 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.
Şirket, hizmet verdiği 2025 yılının ilk üç ayı için belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 716 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 101 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2.242 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 76 yeni elektrik panosu ve 55 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi’nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. Toroslar EDAŞ, Hatay’daki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek.”
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