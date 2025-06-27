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        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altında alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:40 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:45
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        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altında alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Dörtyol ilçesi Çökek Yaylası'nda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla, havadan ise helikopterle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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