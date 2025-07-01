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        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde (2)

        İTFAİYEARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDIHatay'da dün çıkıp, 3 mahallede etkili olan orman yangınında itfaiye aracı, alevlerin arasında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:36 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:36
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        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde (2)
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        İTFAİYEARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDI

        Hatay'da dün çıkıp, 3 mahallede etkili olan orman yangınında itfaiye aracı, alevlerin arasında kaldı. Mesai arkadaşlarından telsizle yardım isteyen itfaiye personeli, araçtaki başka bir personel tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Dualar ederek alevlerin arasından geçen ekip bir süre sonra güvenli alana ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile yoğun mesai sürdüren itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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