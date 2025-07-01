Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde (2)
İTFAİYEARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDIHatay'da dün çıkıp, 3 mahallede etkili olan orman yangınında itfaiye aracı, alevlerin arasında kaldı.
İTFAİYEARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Hatay'da dün çıkıp, 3 mahallede etkili olan orman yangınında itfaiye aracı, alevlerin arasında kaldı. Mesai arkadaşlarından telsizle yardım isteyen itfaiye personeli, araçtaki başka bir personel tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Dualar ederek alevlerin arasından geçen ekip bir süre sonra güvenli alana ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile yoğun mesai sürdüren itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
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