Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi

        HATAY'da önceki gün çıkan, dün kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'da önceki gün çıkan, dün kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar, dronla görüntülendi.

        Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde 30 Haziran'da saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Oğlakören, Alahan ve Üçgedik mahallelerine sıçradı. Sahada 450'den fazla araç ve 2 bin 700'den fazla personelle müdahale edilen yangında, 3 mahallede 236 hane tahliye edildi. Evlerinden tahliye edilen 2 bin 500 kişi yurtlarda misafir edilirken, vatandaşlara ait hayvanlar güvenli bölgelerdeki ahırlarda koruma altına alındı. Dün havadan 8 uçak ve 12 helikopterle gerçekleşen müdahalelerle bölgede yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti. Ekiplerin soğutma çalışmaları bugün, üçüncü günde de devam etti.

        Bu arada yanan alanlar, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Yunanistan'dan ülkeye gelen kruvaziyer gemilerine vergi dönemi
        Yunanistan'dan ülkeye gelen kruvaziyer gemilerine vergi dönemi
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!
        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!

        Benzer Haberler

        Hatay'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı
        Hatay'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı
        Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi
        Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi
        Bakan Yumaklı, Hatay'da orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı: (2)
        Bakan Yumaklı, Hatay'da orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı: (2)
        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde (4)
        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde (4)
        Hatay'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Hatay'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Bakan Yumaklı, Hatay'da orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı: (1)
        Bakan Yumaklı, Hatay'da orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı: (1)