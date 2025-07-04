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        Suriye'de sınıra yakın bölgede orman yangını

        SURİYE'nin Lazkiye kırsalındaki ormanda yangın çıktı, yükselen dumanlar Hatay'dan da görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:35
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        Suriye'de sınıra yakın bölgede orman yangını
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        SURİYE'nin Lazkiye kırsalındaki ormanda yangın çıktı, yükselen dumanlar Hatay'dan da görüldü.

        Türkiye sınırına yakın bölge olan Kel Dağı'ndan saat 15.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle ormanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Hatay'ın sınır bölgesinden de dumanlar çıplak gözle görülürken, Suriye'deki ekiplerin yangına müdahale ettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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