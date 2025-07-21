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        Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı kamerada: 1 ölü, 3 yaralı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişiler bıçaklı saldırıya uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 23:20 Güncelleme: 21.07.2025 - 23:25
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        Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı kamerada: 1 ölü, 3 yaralı
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişiler bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen Alkan Ergin (40), Süleyman E., Habip E. ve Ali E., kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alkan Ergin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan üç kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaza yapan ve tartışma çıkaran sürücüler ile bıçaklı saldırının şüphelileri olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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