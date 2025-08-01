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        Freni boşalan vincin çarptığı hafriyat kamyonunda yaralanan işçi öldü

        HATAY'ın Antakya ilçesinde, şantiye alanında freni boşalan vincin çarptığı hafriyat kamyonunda yaralanan Hanifi Çakıcıoğlu (24) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:47 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:50
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        Freni boşalan vincin çarptığı hafriyat kamyonunda yaralanan işçi öldü
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        HATAY'ın Antakya ilçesinde, şantiye alanında freni boşalan vincin çarptığı hafriyat kamyonunda yaralanan Hanifi Çakıcıoğlu (24) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün öğle saatlerinde, Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Şantiye sahasında çalışma yapan M.E. (21) yönetimindeki 15 AG 815 plakalı vinç, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, önce 31 AIT 373 plakalı hafriyat kamyonuna, ardından da 31 ACU 383 plakalı hafif ticari araca çarpıp uçurumdan yuvarlandı. Vinçteki M.E. ile hafriyat kamyonundaki Hanifi Çakıcıoğlu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yaralılardan Hanifi Çakıcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çakıcıoğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Tedavisi devam eden M.E.'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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