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        Hatay'da park halindeki otomobil kundaklandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 06:59 Güncelleme: 01.08.2025 - 06:59
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        Hatay'da park halindeki otomobil kundaklandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yapılan araştırmada S.M'ye ait yabancı plakalı otomobilin kundaklama sonucu yandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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