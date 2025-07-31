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        Hatay'da freni arızalanan vincin çarptığı park halindeki tırın sürücüsü öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, freni arızalanan vincin park halindeki tır ve hafif ticari araca çarpıp uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:27 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:27
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        Hatay'da freni arızalanan vincin çarptığı park halindeki tırın sürücüsü öldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, freni arızalanan vincin park halindeki tır ve hafif ticari araca çarpıp uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        M.E. (21) idaresindeki 15 AG 815 plakalı vinç, freninin arızalanması nedeniyle Karlısu Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında park halinde bulunan 31 AIT 373 plakalı tır ve 31 ACU 383 plakalı hafif ticari araca çarpıp uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan vinç sürücüsü M.E. ile park halindeki tırda bulunan Hanifi Çakıcıoğlu (24) Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Çakıcıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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