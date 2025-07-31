Hatay'da freni arızalanan vincin çarptığı park halindeki tırın sürücüsü öldü

Kazada yaralanan vinç sürücüsü M.E. ile park halindeki tırda bulunan Hanifi Çakıcıoğlu (24) Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.E. (21) idaresindeki 15 AG 815 plakalı vinç, freninin arızalanması nedeniyle Karlısu Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında park halinde bulunan 31 AIT 373 plakalı tır ve 31 ACU 383 plakalı hafif ticari araca çarpıp uçuruma yuvarlandı.

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