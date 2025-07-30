Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılardan S.A. ve U.C.K. buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Nardüzü Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesinin çalışma yaptığı alandaki kablolarının çalınması ve zarar görmesine ilişkin çalışma başlattı.

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