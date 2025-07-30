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        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 22:22 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:22
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        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Nardüzü Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesinin çalışma yaptığı alandaki kablolarının çalınması ve zarar görmesine ilişkin çalışma başlattı.

        Çalışmayla kimlikleri belirlenen şüpheliler S.A, U.C.K. ve Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılardan S.A. ve U.C.K. buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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