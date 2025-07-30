Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Nardüzü Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesinin çalışma yaptığı alandaki kablolarının çalınması ve zarar görmesine ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmayla kimlikleri belirlenen şüpheliler S.A, U.C.K. ve Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılardan S.A. ve U.C.K. buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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