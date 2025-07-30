Hatay'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bir minibüsten deprem hasarlı bir eve düzensiz göçmen indirildiğini tespit etti.

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