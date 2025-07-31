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        Freni patlayan vinç uçuruma yuvarlandı; 2 ağır yaralı

        HATAY'ın Antakya ilçesinde, şantiye alanında freni patlayan vincin, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra uçurumdan yuvarlandığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:00
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        Freni patlayan vinç uçuruma yuvarlandı; 2 ağır yaralı
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        HATAY'ın Antakya ilçesinde, şantiye alanında freni patlayan vincin, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra uçurumdan yuvarlandığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şantiye sahasında çalışma yapılan vinç, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Önce park halindeki hafriyat kamyonuna, ardından da hafif ticari araca çarpan tonlarca ağırlıktaki vinç, uçurumdan yuvarlandı. Vinçteki 2 kişi ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin, sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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