Freni patlayan vinç uçuruma yuvarlandı; 2 ağır yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şantiye sahasında çalışma yapılan vinç, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Önce park halindeki hafriyat kamyonuna, ardından da hafif ticari araca çarpan tonlarca ağırlıktaki vinç, uçurumdan yuvarlandı. Vinçteki 2 kişi ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin, sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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