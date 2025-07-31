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        Hatay'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:45 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:45
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        Hatay'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 23 Temmuz'da tarım ürünleri satışı yapan bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Yaklaşık 780 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin N.P, O.B.Ö. ve H.B.T. olduğunu tespit etti.

        Zanlılar eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        Adreslerde, ruhsatsız tüfek ve 14 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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