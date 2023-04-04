Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

Bakan Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.

Helikopterle kent üzerinde incelemelerde bulunan Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüştü.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, Akar ve Panagiotopoulos'un, ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.