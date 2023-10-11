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        Cimnastikte sıradaki hedef kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası

        SALİM TAŞ - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, erkek milli takımının, ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alarak elde ettiği tarihi başarıyı kadınlarda da gerçekleştirmek için şanslarının devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:13
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        Cimnastikte sıradaki hedef kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası
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        SALİM TAŞ - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, erkek milli takımının, ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alarak elde ettiği tarihi başarıyı kadınlarda da gerçekleştirmek için şanslarının devam ettiğini söyledi.

        Çelen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen sporculara malzeme desteği verilen etkinlik için geldiği Hatay'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almasını değerlendirdi.

        Milli sporcuların, Belçika'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndaki performansının ardından ilk kez takım halinde olimpiyatlara gitme hakkı kazandığını belirten Çelen, büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

        Çelen, erkek milli takımının, bu hedefi gerçekleştirmek için uzun yıllardır çalıştığını vurgulayarak, "Olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya aldık ama erkeklerde takım halinde olimpiyat kotası için 10 yıldır mücadele ediyorduk." dedi.

        - "Türkiye'nin bir spor ve cimnastik ülkesi olduğu mesajı verildi"

        Takım halinde elde edilen başarının Türk cimnastiği için önemini aktaran Çelen, şöyle konuştu:

        "Erkeklerde olimpiyatlara takım halinde kota almak, Türkiye'nin spor ve cimnastik ülkesi olduğu mesajının tüm dünyaya verilmesi için çok önemliydi. Bu gelecek nesiller için de önemli. Türkiye, ilk kez 2012'de olimpiyat kotası aldıktan sonra artık 'Olimpiyatlara gidiyor musunuz?' gibi sorular gelmiyor. Çok zor olmasına rağmen bizim için artık çok kolay hale geldi. Şimdi de çok zor olan takım kotasını aldık. Artık o anlayışlar yıkılacak. Sporcularımız, gelecek nesillere çok daha iyi bir miras bırakmış oldu. Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyor, kutluyorum."

        - "Kadınlarda şansımız var"

        Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı'nın da olimpiyat hedefini sürdürdüğünü ifade ederek, "Kadınlarda takım halinde olimpiyatlara gitme amacıyla çalışmalara devam ediyoruz, şansımız var. Önümüzdeki dünya kupalarında olimpiyat biletini kovalamaya devam edecekler. Trampolincilerimizin mücadelesi başladı. Ritmik Cimnastik Milli Takımı ile bireysel ritmikçilerimizin olimpiyat kotası için mücadelesi sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Millilerin başarısının, çocukları ve gençleri etkilediğine dikkati çeken Çelen, 81 ilde cimnastiğe ilginin artmasından mutluluk duyduklarını anlattı.

        Çelen, Gençlik ve Spor Bakanlığının cimnastiğin yaygınlaşmasına büyük destek verdiğini, kadrolu antrenör sayısındaki artışın, Türkiye'nin cimnastiğe verdiği önemin göstergesi olduğunu kaydetti.

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