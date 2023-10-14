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        Hatay'da Filistin'e destek için konvoy düzenlendi

        –Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla konvoy düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 21:54 Güncelleme: 14.10.2023 - 21:54
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        Hatay'da Filistin'e destek için konvoy düzenlendi
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        –Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla konvoy düzenlendi.

        Anıt Meydanı'nda toplanan grup, Ulucami ilçesinde turlayarak daha sonra tekrar aynı noktaya geldi.

        Grup, burada Filistin'e destek sloganları atarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

        Okunan duaların ardından grup dağıldı.​​​​​​​

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