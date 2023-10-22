Dörtyol'da bisiklet turu düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.
Giriş: 22.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:21
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.
Atatürk Anıtı önünde başlayan etkinliğe, Kaymakam Ümit Altay ve 250 çocuk katıldı.
Katılımcıların bisikletleriyle İlk Kurşun Müzesi'nin önüne gittiği tur, başlangıç yerinde son buldu.
Kaymakam Altay, ilçede bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, çocuklara teşekkür etti.