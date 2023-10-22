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        Dörtyol'da bisiklet turu düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:21
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        Dörtyol'da bisiklet turu düzenlendi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

        Atatürk Anıtı önünde başlayan etkinliğe, Kaymakam Ümit Altay ve 250 çocuk katıldı.

        Katılımcıların bisikletleriyle İlk Kurşun Müzesi'nin önüne gittiği tur, başlangıç yerinde son buldu.

        Kaymakam Altay, ilçede bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, çocuklara teşekkür etti.

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