Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi, kontrol elemanı ile uygulama ve proje denetçisi tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi, kontrol elemanı ile uygulama ve proje denetçisi tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, yıkılması nedeniyle 5 kişinin öldüğü Antakya ilçesindeki İnci Apartmanı'yla ilgili yapı denetim firması sahibi R.A, firmanın kontrol elemanı A.Ş.Y. ile uygulama ve proje denetçisi N.T. gözaltına alındı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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