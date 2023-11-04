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        Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi, kontrol elemanı ile uygulama ve proje denetçisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:03
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        Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi, kontrol elemanı ile uygulama ve proje denetçisi tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, yıkılması nedeniyle 5 kişinin öldüğü Antakya ilçesindeki İnci Apartmanı'yla ilgili yapı denetim firması sahibi R.A, firmanın kontrol elemanı A.Ş.Y. ile uygulama ve proje denetçisi N.T. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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